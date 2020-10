Apicultorii spun, de ce prețul la mierea de mai a crescut cu 50 %

08:10

Opoziția britanică și autoritățile de la Chișinău au reacționat după ce The Guardian și Financial Times au dezvăluit că guvernul de la Londra intenționa să-i trimită pe doritorii de azil în țări terțe precum Republica Moldova, Maroc sau chiar pe o insulă din Atlantic. Laburiștii au acuzat ”ideea inumană”, iar Chișinăul a negat ferm că […] Сообщение The Guardian: Londra voia să trimită solicitanții de azil în centre din Republica Moldova sau Atlantic появились сначала на BTV.