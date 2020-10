La Minsk, listă cu persoane cărora le este interzis accesul în Belarus

18:30

Uniunea Europeană va aloca aproape jumătate de milion de euro pentru a restaura zece monumente arhitecturale de pe ambele maluri ale Nistrului. Vor fi reconstruite o biserică și o sinagogă din Rașcov, Camenca, câte o moară de vânt la Gaidar, Găgăuzia, și una de apă la Beloci, Râbnița, sau turnul de apă de la Șoldănești. De un grant de aproximativ 40 de mii de euro va beneficia și studioul Moldova Film pentru digitalizarea și conservarea desenelor animate din fondul național. Proiectele au fost selectate în urma votului dat de un juriu de experți, dar și a cetățenilor, dintr-un total de peste 240 de propuneri. Anunțul cu lista proiectelor câștigătoare a fost întâmpinat cu entuziasm de administrațiile primăriilor sau a instituțiilor publice implicate. Resursele oferite de la bugetul de stat au fost prea puține în ultimele decenii pentru a fi folosite la stoparea degradării unor monumente istorice și arhitecturale, darămite pentru restaurarea lor riguroasă. Banii disponibili erau focusați spre necesități stringente, de genul aprovizionarea cu apă, drumuri, canalizare, necesități elementare care pentru mulți cetățeni au rămas încă la capitolul planuri de viitor, recunoaște primarul din Șoldănești, Alexandru Tinică.Edilul mulțumește Uniunii Europene pentru că vechiul turn de apă de lângă calea ferată și care mai este funcțional va fi salvat, ba mai mult, spune el, va deveni un centru de atracție pentru urbe. Aici va fi amenajat din sursele primăriei un parc, iar în interior va exista un muzeu comun al apei și al căilor ferate, dezvăluie Alexandru Tinică din planurile sale.„E un simbol pentru noi. Nouă ne-a părut foarte bine că atunci când făceam proiectul am vorbit cu multă lume de la calea ferată și care-și aduce aminte cum folosea apa de la turn. Căci veneau aici și se alimentau și locomotivele de la Râbnița, de la Slobotka, de la Bălți. Era așa un centru unde se adunau feroviarii din toată zona asta. Noi avem de reconstrucție și în interior ca el să funcționeze ca apeduct și în exterior ca să-l facem ca un obiect istoric-cultural modern”.În cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii, la Rașcov, Camenca, de peste Nistru, vor fi restaurate simultan două monumente: o sinagogă și o biserică ortodoxă, ambele au rămas numai cu pereții fostelor edificii. În comună se află o biserică romano-catolică. Datorită peisajului și amestecului de culturi, Rașcovul deja este un punct de atracție turistică. Șeful administrației locale, Oleg Berșadski, se arată convins că granturile câștigate de la UE va fi un prim pas necesar în salvarea și conservarea monumentelor.„Mulți ani am sperat că aceste obiective vor fi restaurate. Asta e totuși istoria satului nostru și numai a satului, dar a regiunii în întregime, putem spune. Asta deoarece aceste monumente au o valoare istorică, îndeosebi sinagoga despre care se spune că, în regiunea noastră, în componența Moldovei, s-a născut mișcarea hasidism. Altă treabă e că din aceste fonduri oferite se va putea face foarte puțin. Sunt convins că e doar începutul restaurării, iar dacă există un început, obligatoriu va fi și un sfârșit”.Oleg Berșadski, șeful administrației de la Rașcov, mai speră ca organizațiile evreiești se vor activiza și vor contribui la renașterea vechii sinagogi. În ceea ce privește biserica ortodoxă, despre care afirmă că ar exista de la mijlocul secolului al XVII-a, el spune că sunt necesare multe alte granturi pentru restaurare. Oleg Berșadski însă este motivat ca împreună cu alți cetățeni să înregistreze un ONG și să participe și la alte concursuri de granturi, singura salvare a patrimoniului văzută de el.Contribuția de aproximativ 40 mii de euro oferită de UE este ca un prim pas de conservare și restaurare și a fondului cinematografic văzut de directorul Moldova Film, Sandu Vasilache. Vor fi digitalizate întâi cele mai importante pelicule de animație și cele care necesită intervenție imediată. Managerul instituției spune că datorită partenerilor externi, în special europeni și americani, ideea digitalizării producțiilor vechi devine realitate, idee care până nu demult părea aproape utopică.„Va fi o primă etapă, dar totuși o etapă foarte importantă. Până acum s-au depus eforturi, dar digitalizarea nu a fost de o complexitate tehnică care corespunde cu standardele europene sau internaționale. Aici sunt filme cu care am crescut noi ca generație, dar uite că copiii noștri sau următoarele generații o să aibă posibilitatea să le vadă în calitate tot atât de bună cum le-am văzut noi la premiere sau la timpul respectiv”.Atât Sandu Vasilache, cât și ceilalți solicitanți cu care am reușit să stau de vorbă nu ascund că au de gând să avanseze și alte inițiative de natură să convingă finanțatorii europeni, întrucât fondurile publice destinate culturii sunt prea mici ca să facă față necesităților din domeniul conservării și restaurării unor edificii de patrimoniu.