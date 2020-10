Anul acesta sărbătorim altfel Ziua Națională a Vinului. Ce ne-au pregătit utoritățile

13:20

“Eu nu voi intra sub fusta Maiei Sandu, așa cum a intrat Năstase”. Astfel a răspuns Renato Usatîi la întrebarea dacă se va retrage din cursa pentru funcția de președinte al Republicii Moldova în favoarea lideri PAS, transmite Telegraph.md, cu referire la Politics.md “Dacă ea a reușit și l-a băgat pe Andrușa, Andrei Năstase, sub [...] Articolul VIDEO // De ce Usatîi nu se va retrage în favoarea Maiei Sandu: „Ea a reușit și l-a băgat pe Andrușa sub fustă și l-a înădușit politic” apare prima dată în Telegraph Moldova.