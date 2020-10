Tudor Deliu s-a lansat în campanie: Este o mare onoare și o mare responsabilitate

18:00

Procuratura Generală solicită autorităților competente ale Turciei extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, pentru a fi tras la răspundere în Republica Moldova. Un demers în acest sens a fost semnat astăzi, 29 septembrie, de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo, transmite IPN. Într-un comunicat de presă al instituției se... The post Procuratura cere extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Turcia appeared first on Portal de știri.