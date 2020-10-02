ÎN PREMIERĂ „MOLDOVAGAZ” A ÎNCEPUT ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE ÎN UCRAINA
Infotag, 2 octombrie 2020 14:30
ÎN PREMIERĂ „MOLDOVAGAZ” A ÎNCEPUT ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE ÎN UCRAINA
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