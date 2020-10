(video) Cum Gările Auto din Moldova „întâlnesc” oaspeții orașelor, după investiții de 40 de milioane

14:00

În fiecare lună, Netflix lansează noi filme şi seriale originale produse în studiourile sale, dar adaugă şi conţinut licenţiat, precum filme care au fost în cinema şi seriale care au fost mai întâi în cinematografe şi la posturi de televiziune. Fiind luna în care are loc și Halloween-ul, platforma de streaming profită de acest lucru și vine cu producții horror. Printre ele se numără mult așteptatul serial The Haunting of Bly Manor, din 8 octombrie, practic al doilea sezon al seriei The Haunting of Hill House.