Alegeri 2020: mai mulți candidați și-au lansat oficial campania - președintele Igor Dodon intră o lună în concediu

05:18

Într-o dimineaţă, am intrat într-un magazin cu detergenţi. Intru în magazinul strâmt şi dau nas în nas cu vânzătoarea fără mască. Nu mă aşteptam să fie chiar lângă uşă şi am ezitat câteva clipe. Apoi, făcând un pas înapoi, îi spun:“Doamnă, vă rog să vă puneţi mască…”Mă pironeşte cu privirea preţ de câteva clipe, ca şi cum aş fi un extraterestru, apoi zice cu o voce iritată: “Da ce-mi trebuie mie mască? Eu îs sîngură în magazinul meu!”“Dar deja nu mai sunteţi singură, am intrat eu, cumpărătorul…”“Offff…. Ce m-am săturat eu di asta…. Na, îmi pun masca”, spune cu năduf şi scoate o mască dintr-un sertar cu care îşi acoperă gura.„Dar nasul? Nasul de ce e deasupra măştii?”, întreb eu.„Ce aţi vrut să cumpăraţi? Hai, spuneţi!”, se răsteşte femeia, privindu-mă chiorîş, apropiindu-se de mine.„Vă spun, dar nu strigaţi, unde mai pui că nasul vi se vede…”, zic eu, mai făcând un pas înapoi.Femeia nu are de gând să-şi acopere nasul. Mă enervez şi eu, şi renunţ să mai cumpăr ceva. Plec din magazin, nervos, iritat.O să spun iată ce. Mai răi şi mai naivi oameni ca moldovenii n-am mai văzut în viaţa mea. Au fos 868, apoi 835 de persoane infectate într-o zi. Şi vor fi o mie, nu am nici o îndoială. Covid, fieful tău e Moldova!