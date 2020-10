Schemă de corupție la ANTA. Opt foşti şi actuali angajaţi, în vizorul CNA pentru abuz de serviciu și fals în acte

08:20

Donald Trump şi soţia lui, Melania, au fost diagnosticaţi cu Covid-19, a anunţat vineri, pe Twitter, preşedintele american. Trump a afirmat joi că şi-a făcut un test COVID-19, după testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP și digi24.ro. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process […]