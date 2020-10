Top 3 politicieni care au folosit resurse ale statului pentru a-și promova imaginea. Dodon conduce detașat

21:50

Aproape 100 din cele mai bune vinuri basarabene s-au întors acasă cu medalii de la prestigiosul concurs Decanter World Wine Awards 2020 și, în premieră, două vinuri din Republica Moldova au obţinut un rezultat record - 97 de puncte din 100, câştigând medalia „Best in Show”, scrie TVR Moldova. Peste 16.000 de vinuri din 56 de state au participat la cel mai prestigios concurs Decanter World Wine Awards 2020. La capitolul „Best in Show” au fost premiate doar 50 de licori, printre care şi cele două vinuri din Republica Moldova care i-au cucerit pe juraţi. Vinurile de top care au acumulat câte 97 de puncte sunt produse de două crame basarabene. Medaliile „Best in show wine” au fost obţinute de un Cabernet Sauvignon şi un vin Viorica. „Am venit acasă cu 21 de medalii, un best of show, o medalie de platină, două medalie de aur şi argint şi bronz”, a declarat directorul de marketing a uneia dintre crame, Adrian Solomon. „Am ajuns să fie un Cabernet Sauvignon Rosé cel mai bun din lume. Degustatorii au apreciat şi chiar a fost întrebarea aceasta unde este Moldova, cum a putut să apară aşa un diamant în vinificaţie. Am expediat trei soiuri de vin roşu, alb şi roze. Dintre care două au fost medaliate”, a adăugat vinificatorul Ion Mereuță. Vinurile au fost jurizate de 116 experţi internaţionali. Bătălia a fost mare aşa că rezultatele obţinute sunt o răsplată pe măsură. Somelierii spun că observă o îmbunătăţire generală a calităţii vinurilor. Procesul de evaluare este unul riguros, iar judecata o fac cei mai buni experţi din lume. În acest an, cu medalii de argint s-au întors acasă 36 de vinuri basarabene, iar alte 55 au obţinut medalii de bronz la acest concurs. Decanter World Wine Awards, ajunsă la a 17-a ediţie, este cea mai importantă competiţie de vinuri din lume. Articolul Vinurile din Republica Moldova, apreciate internațional. Câte medalii au obținut la Decanter World Wine Awards 2020 apare prima dată în InfoPrut.