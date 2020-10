Primăria capitalei își va relua relațiile de cooperare cu mediul de afaceri. Lista proiectelor investiționale, aprobate de CMC

14:40

Investițiile majore pentru formarea și dezvoltarea forței de muncă sunt esențiale pentru creșterea competitivității economice, a productivității și a capacității de a înregistra progrese, în special, în industria IT din Moldova. Principiul este aplicat de proiectul TEKWILL – un pilon important in pregătirea forței de muncă adaptată necesităților actuale ale pieței, pentru industria IT sau pentru alte domenii conexe, în care cunoștințele de specialitate sunt la mare căutare.