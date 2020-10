În sectorul Botanica continuă lucrările de demolare a panourilor publicitare

14:15

PSRM și președintele Igor Dodon nu vor admite ca Republica Moldova să fie transformată în colonie. Afirmația a fost făcută de deputatul socialist, Grigore Novac, după apariția în publicația engleză ”The Guardian” a articolului ”Revealed: No 10 explores sending asylum seekers to Moldova, Morocco and Papua New Guinea”.Potrivit investigației jurnaliștilor de la ”The Guardian”, Londra a examinat un plan prin care solicitanții de azil în UK să fie trimiși în centre care ar urma să fie construite în Republica Moldova, Maroc și Papua Noua Guinee.Socialistul se arată consternat de aceste dezvăluiri și afirmă că PSRM și președintele Dodon nu vor admite ca acest lucru să se întâmple.„Cineva are planuri să transforme țara noastră într-o zonă de "triaj" a migranților străini. Afirm cu toată siguranța: atâta timp cât noi, socialiștii, vom fi la guvernare, iar Igor Dodon va fi președinte, NU vom permite transformarea Republicii Moldova în rezervație pentru migranții străini. Nu vom permite nici ca țara noastră să fie transformată în groapa de gunoi a Europei, unde să fie aduse și depozitate inclusiv deșeuri toxice. Avem nevoie de ajutor extern, dar categoric nu cu orice preț, nu vrem să ne transformăm în colonie”, a scris Novac pe pagina sa de socializare.