Viorica Dumbrăveanu: „Moldova a primit răspuns pozitiv și va fi asigurată cu vaccin anti-COVID-19”

Ce se întâmplă dacă faci o combinație dintre ritmuri rapide, sintetizatoare agresive și atitudine îndrăzneață? Obții noul single lansat de către trupa The Wax Road – So Mad. Acesta este completat de un videoclip care ține să corespundă titlului și stării piesei, mult rock’n’roll și mai puțin sens. Articolul (video) „So mad” sau despre cum să găsești sensuri în absurd. The Wax Road a lansat un nou videoclip apare prima dată în #diez.