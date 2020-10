foto | Start promoțiilor de toamnă! Top cinci cele mai necesare electrocasnice

17:30

În fiecare an, pe 1 octombrie este marcată Ziua Vegetarienilor. Instituită în 1978, sărbătoarea are ca scop promovarea stilului de viață vegetarian și exprimarea compasiunii față de animale. În acest an, ZUGO a intervievat trei femei care cunosc beneficiile și neajunsurile excluderii cărnii și lactatelor din alimentație. Una dintre ele este vegană, a doua vegetariană, …