Ministerul Muncii: Beneficiarii de ajutor social şi cei care au venituri sub minimumul de existenţă vor primi o indemnizaţie de 500 de lei

Inundațiile în Capitală puteau fi și mai mari, dacă râul Bîc nu era curățat, iar unele conducte de canalizare nu ar fi fost înlocuite, declară primarul general Ion Ceban.„Dumnezeu este cel care decide cum o să fie, iar noi de descurcăm aici local, cu ceea ce avem. Probabil dacă nu am fi intervenit pe albia râului Bîc am fi avut o situație mult mai drastică decât am avut-o. În zone: toată lumea cunoaște că în zona de vârf – cartierul Telecentru, sunt de ochii lumii puse guri de captare a apei, canalizare nu este – s-au „vopsit buzele”. Toată apa se acumulează în perimetrul multor zone, care de obicei erau pe Albișoara. O parte din ele au fost soluționate.Albișoara trebuie să fie reparată 11 luni. Obiectivul nostru este să finalizăm până la sfârșitul anului sau poate mai devreme, ca să nu intrăm în perioada de iarnă. Nu sunt în totalitate curățate țevile de canalizare, gurile de captare pentru că suntem în proces de licitație a lucrărilor, pentru că lucrările se desfășurară în paralel. Acolo unde au fost construite noi, unde au fost puse țevi noi, apă practic nu s-a acumulat. În momentul în care s-a deblocat captatorul de la suprafață, apa a plecat în câteva minute”, a declarat Ceban la emisiunea „Loc de dialog” de la Radio Moldova. Ceban spune că pe strada Petru Rareș nu au fost finalizate lucrările pe partea de schimbare a țevilor, de curățare a gurilor de captare, din acest motiv acolo s-a acumulat apă. Primarul spune că sistemul de canalizare din capitală și evacuare a apei de ploaie este prevăzut la standardul de 17 l/m2. „Ieri a fost cel mai mare din acest an, 44 l/m2. Când am avut în perioada verii ploi, atunci am avut 24 l/m2 și ulterior 34 l/m2. Au fost probleme, dar nu atât de grave. Eu cred că este bine. Oamenii care înțeleg procesul tehnologic, văd că lucrurile se mișcă”, a conchis edilul.