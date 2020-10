Grigore Novac despre investigația britanică: Nu vom admite ca Republica Moldova să fie transformată în colonie

PSRM și președintele Igor Dodon nu vor admite ca Republica Moldova să fie transformată în colonie. Afirmația a fost făcută de deputatul socialist, Grigore Novac, după apariția în publicația engleză ”The Guardian” a articolului ”Revealed: No 10 explores sending asylum seekers to Moldova, Morocco and Papua New Guinea”. Potrivit investigației jurnaliștilor de la ”The Guardian”, […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de 24h.md