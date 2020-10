(doc) Credit la bancă de circa 1,5 milioane de lei. Ce avere a indicat Igor Dodon

12:30

Investițiile majore pentru formarea și dezvoltarea forței de muncă sunt esențiale pentru creșterea competitivității economice, a productivității și a capacității de a înregistra progrese, în special, în industria IT din Moldova. Principiul este aplicat de proiectul TEKWILL – un pilon important in pregătirea forței de muncă adaptată necesităților actuale ale pieței, pentru industria IT sau pentru alte domenii conexe, în care cunoștințele de specialitate sunt la mare căutare. În acest sens, în cadrul Proiectului sunt dezvoltate mai multe inițiative educaționale pentru elevi, studenți, profesori, profesioniști IT sau tineri care-și doresc să-și schimbe domeniul de activitate, în concordanță cu cerințele pieței. Pentru a facilita accesul beneficiarilor la programele sale educaționale, TEKWILL a lansată o platformă integrată de cursuri online – tekwill.online. Platforma digitală are un conținut diversificat și este accesibil tuturor celor în căutare de noi cunoștințe sau competențe în domeniul IT. Materialele educaționale au elemente de animație, componente video sau text și pot fi accesate gratuit de către utilizatori. Cursurile programului „Tekwill în fiecare școală", disponibile gratuit utilizatorilor, sunt cele care anunță lansarea platformei. Ulterior, aceasta va fi completată cu alte 2 programe online marca Tekwill.