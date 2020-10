Când va ajunge în Republica Moldova vaccinul antigripal și în ce cantități

11:30

Agarista Agricola SRL, membră a Asociației Moldova Fruct, este întreprinderea care a avut curaj să-și încerce forțele și a exportat primele tone de prune în Italia, scrie moldovafruct.md. „Contactul cu importatorul l-am stabilit cu ajutorul Asociației Moldova Fruct. Am transmis oferta noastră de prune și a fost acceptată. Din start am fost întrebați dacă deținem certificat GlobalG.A.P. și produs calitativ, cu fermitatea necesară și dacă se încadrează în normele maximale de reziduri. Noi am preze...