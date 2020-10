Accizele nu sunt doar un instrument pentru completarea bugetului, ci și un instrument pentru modelarea comportamentului cetățenilor țării, - Veaceslav Ioniță

09:20

Luna octombrie incepe in forta, cu o Luna plina in Berbec. Conjunctia acesteia cu Chiron aflat tot in Berbec aduce la lumina niste rani care te fac vulnerabil. Asa cum spunea poetul Rumi, rana este locul in care intra lumina, iar aceasta este faza-cheie pentru a intelege ce se intampla. Vindecarea este posibila. Fa tot ce depinde de tine pentru a te accepta, cu bune si cu rele. Soarele in Balanta aduce foarte multa corectitudine. E timpul sa fii curajos.