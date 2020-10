Veste bună pentru amatorii de artă: Teatrul Mihai Eminescu se redeschide

22:40

Preşedintele rus Vladimir Putin intenţionează să i se administreze vaccinul nou dezvoltat în Rusia împotriva coronavirusului, a declarat marţi purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, potrivit Agerpres. Putin intenţionează să îşi facă o doză de vaccin înainte de o vizită la Seul, unde urmează să aibă o întâlnire cu omologul său sud-coreean Moon Jae-in, a […]