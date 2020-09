Amazon introduce plata contactless, printr-o simplă mişcare a mîinii

Utilizarea palmei în locul cardului bancar: Amazon a dezvăluit marţi tehnologia biometrică contactless ce permite clienţilor să plătească în magazin cu o simplă mişcare a mîinii, digi24.ro. Serviciul Amazon One va fi disponibil pentru început în două din magazinele de convenienţă Amazon Go din Seattle, unde îşi are sediul compania. Grupul antreprenorului Jeff Bezos intenţionează să adauge tehnolog

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md