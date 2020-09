Patru raioane din R. Moldova vor fi conectate la un apeduct din România

17:00

„Am văzut experți care măsoară cu degețelul și papucelul cum este pusă gura de captare a apelor fluviale, asfaltul care nu a fost încă pus. Bravo. Haideți, când vor fi finalizate lucrările, vom veni toți împreună să analizăm și să dăm aprecieri. Unde greșim, noi cunoaștem”.Ceea ce ține de trotuarele de pe Pușkin și Bodoni, primarul spune că nu sunt porțiuni unde nu sunt finalizate lucrările 100%. „Noi nu avem astăzi termenul stabilit 30 septembrie pentru aceste lucrări. Într-adevăr ieri am avut ieri o ploaie torențiale. Am zis, recepția finală nu va fi până când lucrările nu vor corespunde standardelor și calităților. Ieri am avut impresia că cei care critică au vrut ca în Chișinău să fie ca în Comrat, unde s-au rupt toate malurile. Am impresia că oamenii așteptă ca să se strice ceva în mod intenționat”, a punctat edilul.