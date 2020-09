Un nou record negativ de cazuri de COVID-19 în România și Republica Moldova

15:20

Fraudele electorale în Republica Moldova nu se mai comit la urna de vot de zeci de ani, ci au loc prin manipularea sistemului electoral și crearea de avantaje inadmisibile în raport cu alți candidați. Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale de la Chișinău. Potrivit sursei, niciunul din candidații care sunt astăzi în campanie nu poate avea avantajele pe care le are președintele Igor Dodon. „Nici bani din afară, nici mass-media cum are el, nici finanțări care nu pot fi supuse controlului din simplul motiv că sistemul funcționează așa cum funcționează, fotografiile cu Putin, mesajele din afară – toate astea desigur reduc șansele altor candidați și manipulează alegătorul pe final. Și astea sigur că vor influența semnificativ rezultatul campaniei", a specificat Alexandru Tănase într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Totodată, Tănase a precizat că se încearcă în continuare menținerea unui control asupra sistemului electoral și folosirea anumitor prevederi legale, inexactități în avantajul celor mai puternici. „Spre exemplu, din perioada când președintele republicii era ales de Parlament a rămas acea prevedere care îi permite președintelui să nu se suspende în caz de campanie electorală. Și ce avem noi acum? De fapt, avem un candidat care utilizează plenar toate resursele statului sub pretextul că este în funcțiune - așa e? - și se lucrează dezavantaje absolut inadmisibile pentru restul candidaților. Care sunt șansele celorlalți candidați de a merge în fiecare zi prin sate la întâlniri de lucru cu poporul, de a primi mesaje din partea altor șefi de stat? Aici e o chestie discutabilă. Prin urmare, mai multe elemente sunt din tot ceea ce ține de sistemul electoral, care au fost păstrate special pentru a favoriza un anumit candidat și în mod special este vorba de actualul președinte". Întrebat care este sursa cea mai gravă de eventuale nereguli, Tănase a subliniat că este vorba despre „imixtiunea din afară" și „coruperea alegătorilor". „Ultimele declarații ale președintelui Dodon că din afara țării vor veni donații din partea Federației Ruse pentru țărani și nu mai știu ce acolo sigur că este o corupere a alegătorilor directă, absolut directă, fără niciun fel de dubii, va vicia în mod clar rezultatul campaniei, deoarece avem o scădere a Produsului Intern Brut doar în ultimele 3 luni de zile, dacă nu greșesc, de 14 la sută, ceea ce înseamnă că orice bani care vor fi folosiți acum în campanie vor produce rezultate electorale... În ce măsură, de fapt, într-un an electoral este posibil ca un candidat electoral să angajeze credite externe, care în mod clar vor fi folosite pentru a-și face imagine și nu pentru altceva? Dacă Curtea ar fi dat altă soluție, probabil că și acum ar fi fost posibil de amânat, cel puțin, acest ajutor pe care îl dau rușii după campania electorală. De ce nu? Dacă vor să facă un bine pentru țăranii moldoveni și nu mai au probleme la ei acasă, lasă să le dea bani după luna noiembrie, care-i problema? Asta este una din cele mai mari probleme pe care o văd eu acum pentru oameni", a precizat fostul președinte CC.