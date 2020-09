Militarii Armatei Naţionale au venit în ajutor pentru lichidarea consecințelor inundațiilor de la Comrat (FOTO)

14:30

În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o pe Violeta Ivanov în calitate de candidată la funcția de președinte al Republicii Moldova. În acest context, a fost înregistrat simbolul electoral, fiind confirmat reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul). Până astăzi, 29 septembrie curent, […]