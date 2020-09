Cum alegem o mască de protecție potrivită

21:30

12 Pe final de emisiune revenim la un subiect dureros atat pentru medici, cat si pentru pacienti. Boala secolului nostru e mereu prezenta in societate si necesita multa truda, daruire si profesionalism din partea medicilor. VASILE Da, Livia, cancerul este a doua cauza de deces in lume, dupa bolile cardiovasculare. Despre situatia pacientilor oncologici in Moldova si sansele de vindecare discutam…