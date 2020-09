(foto) Consecințele ploilor abundente: Salvatorii au evacuat 11 persoane, iar zeci de gospodării au fost inundate 

15:00

Investitorul și autorul Salim Ismail, fondator al OpenExO, a vorbit în deschiderea conferinței online Future of Democracy, care este organizată astăzi, 29 septembrie, despre trecerea spre o societate a abundențelor și despre micro democrații, care ar gestiona această trecere mult mai bine și mai eficient decât țările mari. Mai jos, am listat punctele cheie din discursul său. Articolul (live video) A început „Future of Democracy”. Cum tehnologiile ne pot ajuta să generăm resurse din abundență și de ce statele mici sunt mai avantajate apare prima dată în #diez.