Ce nu va învăța niciodată copilul la școală?

03:30

Rămăşiţe ale unor corpuri de apă de la suprafaţa lui Marte ar putea să fie în continuare ascunse sub forma unor mici lacuri supersărate, sub calota glaciară de la polul sud al Planetei Roşii, conform unui nou studiu publicat luni de Nature Astronomy, transmite Space.com. Timp de decenii, cercetătorii au bănuit că sub calotele polare ale lui Marte se află apă, la fel ca şi pe Pământ. În 2018 cerc