Guvernul va aloca bani pentru sinistrații din Găgăuzia

14:20

Profesorul de la Ocnița, filmat de către elevii săi în timp ce jignește pensionarii din țară, nu are dreptul să ne învețe copiii. Asta a declarat deputatului Platformei “DA”, Vasile Năstase, la Accent TV. • „Cred că această persoană ar trebui să părăsească sistemul de învățământ. El nu are dreptul moral să continue să ne învețe copiii. El trebuie să părăsească sistemul. Indiferent dacă reprezentantul este PAS sau al unui alt partid. Nu contează – această persoană nu are dreptul să fie profesor ș...