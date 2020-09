Antibiotic natural revoluționar descoperit în Rusia – detalii

Oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Tiumen au găsit un antibiotic natural universal care depășește rezistența agenților patogeni la medicamente. Textul cercetării a fost publicat în revista Applied Biochemistry and Microbiology.CHIȘINĂU, 23 sept – Sputnik. Savanții susțin că antibioticul natural revoluționar va ajuta la combaterea eficientă a celor mai multe boli infecțioase […] The post Antibiotic natural revoluționar descoperit în Rusia – detalii appeared first on Emedicina Portal de știri.

