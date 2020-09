Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko, infectat cu COVID-19

Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că s-a infectat cu coronavirus, informează Reuters. “Prin urmare, începând de astăzi sunt sub tratament acasă. Sper la o recuperare rapidă şi fac apel la toţii ucrainenii să aibă grijă de ei”, a scris el, transmite emedicina.md cu referire la Agerpres. În vârstă […] The post Fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko, infectat cu COVID-19 appeared first on Emedicina Portal de știri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Emedicina