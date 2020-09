Victor Parlicov: Gazprom va fi forțat să vândă gaz mai ieftin în Moldova ca să facă față concurenței

14:50

În pofida condițiilor climaterice nefavorabile din anul curent plantațiile de struguri de masă pe sisteme intensive de suport Pergola și Gable au demonstrat performanță, înregistrând recolte înalte de calitate de până la 35 tone de struguri la hectar. Andrei Botezatu, specialist în cadrul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM),...