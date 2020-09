Reacția lui Deliu, după ce Curtea de Apel a respins repetat contestația PLDM privind circulara emisă de CEC

19:30

S-Profit Ltd, un offshore din Marea Britanie, are pretenții financiare în valoare de peste 4 milioane de lei față de Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Mărculești. Litigiul dintre S-Profit Ltd și Aeroportul Internațional Mărculești a apărut după ce offshore-ul britatic a plătit întreprinderii moldovenești 216.150 de dolari (peste 3.661.000 de lei) pentru achiziționarea a 1.390 […]