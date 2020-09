Deputații PSRM vor dona câte 5 000 lei din salariu pentru restabilirea Filarmonicii Naționale

10:30

„Cred că această persoană ar trebui să părăsească sistemul de învățământ. El nu are dreptul moral să continue să ne învețe copiii. El trebuie să părăsească sistemul. Indiferent dacă reprezentantul este PAS sau al unui alt partid. Nu contează – această persoană nu are dreptul să fie profesor și să ne învețe copiii. Mai mult, o astfel de afirmație despre vârstnici este inacceptabilă”, a spus Năstase. Deputatul Platformei DA a sugerat că astfel de declarații care vin din partea unui reprezentant PAS nu sunt singulare."Imaginați-vă, dacă toate acestea nu ar fi ieșit la iveală, dar ar fi rămas în școală, în sistem, iar elevii noștri ar fi crezut în ceea ce vorbește profesorul, și anume că țara nu are nevoie de persoanele în etate sau chiar ce există acești oameni? De aici și unele idei, care propagă fascismul”, a conchis Vasile Nastase.