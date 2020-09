Ce pensie are Vladimir Voronin, daca a primit vreodata bani de la Vlad Plahotniuc si ce spune despre Igor Dodon si Ilan Sor. Declaratiile facute in cadrul emisiunii In PROfunzime - VIDEO

Ce pensie are Vladimir Voronin, daca a primit vreodata bani de la Vlad Plahotniuc si ce spune despre Igor Dodon si Ilan Sor. Declaratiile facute in cadrul emisiunii In PROfunzime - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md