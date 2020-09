Inundații în sudul țării. Mai mult familii au fost evacuate

11:20

Până în noiembrie, președintele Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi și premierul Ion Chicu renunță la ședințele de luni, urmate de declarații pentru presă, având în vedere angajarea șefului statului în campania electorală pentru prezidențiale. „Evident, dialog între președinte, speaker și premier va fi, dar nu în format public, vom... The post Ședințele de luni ale conducerii de vârf a țării nu vor avea loc în următoarea lună appeared first on Portal de știri.