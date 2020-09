Alexandru Tănase: Frauda electorală are loc prin manipularea sistemului și crearea de avantaje în raport cu alți candidați

08:20

Este ziua in care Saturn isi incepe miscarea directa in Capricorn. Pare ca lumea se opreste pe loc. Te-ai bucurat de libertate pe perioada verii? Speri ca lucrurile vor deveni mai bune pentru tine? Saturn este Lordul karmei si poate fi foarte crud. Mai ales cand se asociaza cu Marte, acum retrograd in Berbec. Poate fi o adevarata bataie de cap. In acelasi timp, Luna in Pesti face sextil cu Uranus si iti ofera un moment de ragaz. Dar ce urmeaza dupa?