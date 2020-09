/FOTO/ Râul Bâc a ieșit din albie în urma ploilor din această dimineață. O stradă, inundată din această cauză

10:00

Incendiile din nordul Californiei fac noi victime – trei persoane au murit, iar peste 50.000 au fost evacuate după ce vântul puternic a întețit din nou incendiile masive care mistuie totul în calea lor de mai mult de o lună, scrie Digi24.ro. A new fire in California’s Napa Valley sparked on Sunday, burning about 2,000 acres in a […]