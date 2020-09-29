VICEPREMIERUL PENTRU REINTEGRARE I-A PREZENTAT ȘEFULUI MISIUNII OSCE O LISTĂ DE ÎNCĂLCĂRI A DREPTURILOR OMULUI ÎN TRANSNISTRIA
Infotag, 29 septembrie 2020 10:30
VICEPREMIERUL PENTRU REINTEGRARE I-A PREZENTAT ȘEFULUI MISIUNII OSCE O LISTĂ DE ÎNCĂLCĂRI A DREPTURILOR OMULUI ÎN TRANSNISTRIA
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