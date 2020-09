Peste un milion de decese în lume legate de Covid-19

19:30

Liderul PLDM, Vlad Filat, a anunțat luni că a depus câteva plângeri la Procuratură pe numele fostului său avocat, Igor Popa. Între altele, fostul premier, se plânge pe „violarea secretului corespondenței și colectarea ilegală de informații referitor la viața privată”. De asemenea, el a cerut și implicarea Uniunii Avocaților, insistând pe „examinarea în cadrul Comisiei pentru etică și disciplină a comportamentului și acțiunilor avocatului”. Între timp, fostul său apărător s-a apărat declarând astăzi că „este de misiunea avocatului să raporteze atunci când are loc o infracțiune în timpul exercitării profesiei”. Cum poate fi înțeles acest schimb de replici și, mai ales, cui convine?Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) l-a citat pe avocatul Igor Popa, iar după interogatoriu sau convorbirea cu procurorii instituția a evitat comentariile pe marginea depozițiilor fostului avocat al liderului PLDM, Vlad Filat. Reprezentanții procuraturii au sugerat ca nu au nimic a spune mai mult decât a comunicat recent procurora Maria Vieru, potrivit căreia Popa a fost contactat și citat la Procuratură pentru a prezenta probe în susținerea dezvăluirilor pe care le-a făcut săptămâna trecută și care viza perioada în care îl apăra pe Filat. Între altele, Popa susține că Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat ar păstra și în prezent legătura și că, în realitate, fostul premier ar fi acceptat să facă închisoare și că s-ar fi înțeles cu Plahotniuc să ascundă adevărul despre „frauda bancară”.În această dimineață, pe pagina sa oficială, fostul premier Vlad Filat a anunțat că a depus câteva plângeri la Procuratură pe numele fostului său apărător și invocă „violarea secretului corespondenței și colectarea ilegală de informații referitor la viața privată”. De asemenea, el a cerut și implicarea Uniunii Avocaților, insistând pe „examinarea în cadrul Comisiei pentru etică și disciplină a comportamentului și acțiunilor avocatului”.Președintele Comisiei pentru Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Mihail Gafton, ne-a declarat că astăzi a avut loc ședința comisiei și că a fost inițiată o procedură administrativă la sesizarea „unui avocat și a unui petiționar”, fără să dea nume despre cine este vorba:„Conform Codului Administrativ, procedura administrativă urmează să fie finalizată în decurs de 30 de zile sau poate fi prelungit termenul în unele situații excepționale. După aia, conform legii cu privire la avocatură, urmează să decidem eventualului caz de abatere disciplinară dacă ar fi sau, dimpotrivă, dacă nu ar fi. Atât.”Înainte de a intra la procurorii de la PCCOCS, avocatul Igor Popa a declarat presei că la scurt timp după ce a făcut declarații despre fostul său client ar fi primit amenințări „cu răfuială fizică”. Totodată, Igor Popa insistă că, de fapt, prin dezvăluirile sale a urmărit doar să-și apere „onoarea și demnitatea”:„Legea spune clar că noi trebuie să respectăm secretul profesional. Însă atunci când onorariile sunt contestate, când ești acuzat în presă că ai săvârșit infracțiuni grave, trebuie să te aperi și ești în drept să divulgi anumite date din secretul profesional pentru a te apăra”.Pentru jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău și reporter la Centrul de Investigații Jurnalistice, declarațiile lui Igor Popa și schimbul de replici acide cu fostul său client ridică mai multe semne de întrebare. Una dintre acestea e: de ce avocatul nu a mers direct la procuratură dacă avea dovezi că ex-premierul Filat ar fi comis mai multe ilegalități?„Dacă într-adevăr simte că este parte a unei acțiuni ilegale, cred că are cale juridică de a merge și sesiza procuratura pe anumite aspecte. În ceea ce-l privește pe Vlad Filat, la rândul său ar trebui să facă clară relația pe care o are cu fostul său avocat. Jocul pe care îl face Popa cu aceste dezvăluiri în campanie cred că nu pot servi decât unui scop politic. Nu au legătură cu un conflict real și nerezolvat între cei doi. Vedem că Vlad Filat a fost eliberat mai demult din pușcărie, dar acest conflict a izbucnit la câteva luni după și fix în campanie electorală”.Vlad Filat a fost reținut în toamna anului 2015 în baza unui auto-denunț depus de Ilan Șor, pe atunci primar de Orhei, care afirmase ca a fost forțat de Filat sa-i dea cadouri valoroase si bani. Un an mai târziu ex-premierul Filat a fost condamnat pentru trafic de influență și corupere pasivă și a primit 9 ani de închisoare cu executare. Reducerea pedepsei din cauza condițiilor de detenție proaste și ispășirea a două treimi din detenție a permis eliberarea lui Vlad Filat în decembrie anul trecut.