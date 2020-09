CNESP a decis: În mai mult de jumătate dintre raioanele din Moldova va fi instituită stare de urgență în sănătatea publică

03:30

Acest an va intra în istorie, fără niciun dubiu. Un an cu totul altfel decât ne-am obișnuit, un an care a pus la încercare pe fiecare, un an în care lucrurile s-au întâmplat... altfel, în cel mai bun sens al cuvântului. Festivalul Vinului 2020 va fi așa cum nu a mai fost, iar Vinăria Purcari îl va face și mai plăcut oferind prețuri preferențiale la vinuri pentru toți cei ce își doresc un vin bun pe masa de sărbătoare.