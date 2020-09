O femeie în vârstă de 53 de ani a decedat pe Aeroportul Internațional Chișinău

19:50

În prima zi a săptămâniiclimei de la New York, desfășurată între 21-25 septembrie curent, LafargeHolcim semnează Angajamentul „Net Zero Emisii de Carbon” cu „Obiective Bazate pe Știință”. Astfel, aceasta devine prima companie globală de materiale de construcții care a semnat „Ambiția în afaceri pentru 1.5°C”, angajament cu obiective intermediare validate prin Inițiativa „Obiective Bazate pe Știință” (SBTi), în linie cu parcursul net zero.