E oficial! CEC l-a înregistrat pe Igor Dodon în calitate de candidat la prezidențiale

09:20

"Așa cum am declarat în Conferința de presă din 25 septembrie 2020, astăzi, am depus la Procuratura Generală:- Plângere împotriva cetățeanului Igor Popa privind pornirea urmării penale în baza art. 177, 178 alin. 2) lit.a) Cod Penal al Republicii Moldova, violarea secretului corespondenței și colectarea ilegală de informații referitor la viața privată;- Plângere în scopul inițierii investigațiilor și verificarea afirmațiilor relatate de către acesta, pentru stabilirea adevărului;- Cerere privind eliberarea informației asupra faptului dacă am depus vreodată denunț împotriva unei persoane", a scris Filat.Totodată, fostul premier a depus plângere la Uniunea Avocaților din Republica Moldova prin care a solicitat examinarea în cadrul Comisiei pentru etică și disciplină a comportamentului și acțiunilor avocatului Igor Popa, în vederea aplicării sancțiunii disciplinare stabilită de lege și Codul deontologic al avocaților.