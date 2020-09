Fermierii afectați de secetă vor putea achiziționa motorină cu o reducere semnificativă de 10-12%

11:45

Până la finele anului se preconizează a fi distribuite circa 1500 aparate auditive, procurate centralizat. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, care anunță că a început consultarea pacienților din tot municipiul Chișinău pentru repartizarea aparatelor auditive. Potrivit edilului, aceste consultări au loc la AMT Centru, unde se adresează cetățenii.„Menţionez că din anul 2017 Primăria municipiului Chișinău și fracțiunea PSRM din CMC, din care am făcut parte, am inițiat, încurajat și susținut lansarea Programelor municipale anuale de protezare auditivă pentru pacienții cu deficiențe de auz. Au fost alocate surse financiare pentru procurarea unui audiometru și reparația cabinetului surdologic municipal din cadrul IMSP AMT Centru, unicul cabinet din instituțiile medico-sanitare publice a municipiului”, a declarat Ceban. Primarul spune că oamenii au nevoie de grija municipalității, iar acţiunile întreprinse de vin să îmbunătăţească calitatea vieţii.„Cu ocația Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități de auz, marcată în acest an la 27 septembrie, 915 persoane cu deficiente auditive vor primi ajutoare financiare”, a conchis acesta.