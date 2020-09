România: BEC confirmă victoria lui Nicușor Dan la alegerile de duminică pentru funcția de primar al Capitalei

06:50

În România au avut loc alegeri locale, primul vot organizat în condițiile pandemiei de coronavirus și o repetiție generală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.Participarea la vot a fost de 46,02% la nivel național, cu numai două două procente mai mică față de alegerile locale din 2016. Bucureștiul are cea mai scăzută prezență din țară - 36,92%. Cu toate acestea, participarea a fost cu aproape patru procente mai mare față de alegerile din 2016. Dintre județele țării, doar Iașiul și Vaslui au mai avut o prezență de sub 40%.Potrivit exit-poll-urilor, la București, activistul civic Nicușor Dan, susținut de USR Plus și Partidul Național Liberal aflat la guvernare a înfrânt-o clar pe Gabriela Firea, primarul general din partea social-democraților. Mai mult, URS-PLUS și PNL și-au adjudecat și patru din cele șase sectoare ale capitalei, arată rezultatele parțiale.La Cluj, fostul premier, liberalul Emil Boc a câștigat un al patrulea mandate cu peste 70% din voturi, la Timișoara, se pare că primăria i-a revenit lui Dominic Fritz, candidatul URS-PLUS, cetățean german stabilit cu câțiva ani în urmă în oraș. Uniunea Salvați România și partidul PLUS al fostului premier Dacian Cioloș au mai câștigat sau ar putea câștiga la Iași, Brașov și Constanța. Potrivit datelor oficiale, rata participării la vot nu a fost afectată de pandemia de coronavirus, s-a schimbat însă - mai ales în marile centre urbane - procentul participării în diversele grupe de vârstă, numărul alegătorilor tineri depășindu-l clar pe cel al votanților de 65+ ani.Mai multe: romania.europalibera.orgÎn România, săptămâna trecută fuseseră înregistrate aproape 10.000 de cazuri noi de COVID-19 , fiind un record de la începutul pandemiei. În buletinul de duminică au fost raportate 1438 de cazuri noi.