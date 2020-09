Cine sunt învingătorii Concursurilor Mărcilor şi Vinurilor Recunoscute NOTORIUM

16:00

Moldova Fashion Days a revenit în acest sezon cu un Marathon într-un nou format – prezentări express pe durata unei zile, cu genericul Old vs. New. În cadrul acestuia, publicul a putut admira online colecțiile pe care le-au pregătit designerii autohtoni pentru sezonul de toamnă – iarnă. La Moldova Fashion Marathon 20 de designeri autohtoni, […]