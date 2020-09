Ambasadorul ipochimen

07:10

Raport UNICEF: Elevii români au printre cele mai slabe competențe la matematică și citire din lume, însă își fac prieteni mai ușor decât copiii din alte țări Copiii români sunt printre elevii cu cele mai mari deficiențe de învățare din lume, dar se pare că își fac prieteni mult mai The post Elevii au printre cele mai slabe competențe din lume la matematică și citire appeared first on Omniapres.