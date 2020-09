OFICIAL. Vladimir Plahotniuc a părăsit teritoriul SUA pe 28 august

08:30

Mic dejun sanatos. Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul proteinelor si al exercitiilor fizice, stiut fiind faptul ca, in timp, aceasta se atrofiaza din cauza imbatranirii.