Ieșire nu-i. Cum carantina afectează viața obișnuită. Trei istorii din Transnistria

09:30

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a adresat un mesaj în contextul incendiului care a mistuit clădirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Acesta și-a exprimat susținerea și a dat asigurări că UE este alături de țara noastră. „Cu mare tristețe am văzut dezastrul ce s-a abătut asupra clădirii Filarmonicii din Chișinău. Este un loc central pentru […] The post „Nu sunteți singuri în aceste momente grele!”. Mesajul ambasadorului UE, după incendiul de la Filarmonică appeared first on NewsMaker.