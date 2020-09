Povestea unei familii care unul dintre cei trei copiii ai lor are autism. Cum se descurcă și se încadrează în societate

Nina MALIC este una dintre cele mai curajoase femei pe care am avut ocazia să o descoperim, aici pe canapeaua Vorbelor Bune! Este mamă a trei copii, doi băieți și o fetiță! Unul dintre copiii ei are autism, iar aceasta a povestit cum a descoperit această problemă la copii, dar și cum se încadrează în […] Post-ul Povestea unei familii care unul dintre cei trei copiii ai lor are autism. Cum se descurcă și se încadrează în societate apare prima dată în CANAL 2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Canal2