Alte 7 de cazuri noi de COVID-19, confirmate în Nisporeni

22:20

În legătură cu agravarea situației pandemice în Statul Israel, cabinetul israelian de miniștri a decis introducerea carantinei ermetice în Israel în perioada de 25 septembrie – 11 octombrie, transmite IPN. Carantina ermetică prevede: închiderea ermetică a țării, păstrarea obligatorie a distanței sociale de doi metri, închiderea parțială a sinagogilor, sistarea... The post Alerte de călătorie în Israel, Armenia și Cehia appeared first on Portal de știri.