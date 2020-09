7 decese și 341 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova

17:40

Turcia a anunțat că va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție în conflictul pe care această țară îl are cu Armenia și care s-a reaprins în dimineața zilei de duminică, relatează Al Arabiya. Video released by Armenian defense ministry purports to show destroyed Azerbaijani tankshttps://t.co/TMKuveNyLvpic.twitter.com/JUrJ6GUO9U — Haaretz.com (@haaretzcom) September 27, 2020 Oficialii de la Ankara și-au anunțat sprijinul complet pentru Azerbaidjan și au cerut Arme...